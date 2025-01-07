بالصور- داليا البحيري تبدأ بروفات مسرحية "الملك و أنا"

بعد "اليهودية" و"المسيحية".. مغني الراب كوداك بلاك يثير الجدل حول اعتناقه

كتب-مصطفى حمزة:

بدأت النجمة داليا البحيري بروفات الاستعداد للعرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "الملك وأنا"، الذي تقوم ببطولته، والمقرر عرضه في مسرح البالون.

العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "الملك وانا"، يشارك في بطولته مع داليا البحيري، نخبة من الفنانين، منهم فريد النقراشي ، وهدى هاني ، ووفاء السيد ، و هبة محمد ، ونور الشرقاوي ، وخالد ابراهيم ، وعلاء عيد ، بالإضافة إلى 10 أطفال من المواهب المميزة.

أغاني العرض من اشعار عادل سلامة ، وألحان وموسيقى عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، دراما تورج وإخراج محسن رزق، ويقدم العرض، البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، ومن إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان طارق مرسي.

المخرج محسن رزق، تولى مؤخرا إخراج مسرحية "مشيرة الخطيرة"، من بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، و عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.