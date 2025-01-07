أشرف عبد الباقي يكشف عن بوستر مسرحية "الطيبين" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

روج الفنان أشرف عبد الباقي، لمسرحيته الجديدة "الطيبين" استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح بكر الشدي، بدءًا من اليوم الثلاثاء 7 يناير وحتى يوم السبت الموافق 11 من نفس الشهر.، برعاية المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أشرف عبد الباقي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "انتظرونا في موسم الرياض في مسرحية الطيبين، إن شاء الله تعجبكم جدًا، من 7-11 يناير على مسرح بكر الشدي، بوليفارد سيتي".

ويشارك ببطولة مسرحية "الطيبين" عدد من النجوم وهم مصطفى خاطر، محمد أسامة أوس أوس، محمد عبد الرحمن، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، فكرة وإشراف أشرف عبد الباقي، تأليف محمد السوري، إخراج وليد طلعت.

وكانت آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي بظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "مين يصدق"، والذي يعد أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

يذكر أن، أشرف عبد الباقي يشارك في مسلسل "الحب كله" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، وسما إبراهيم ودياب وغادة طلعت تأليف وإخراج تامر محسن، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد "اليهودية" و"المسيحية".. مغني الراب كوداك بلاك يثير الجدل حول اعتناقه الإسلام

فرقة مسار إجباري تطرح الإعلان التشويقي لفيلمها الوثائقي