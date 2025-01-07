بـ الشورت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

بعد "اليهودية" و"المسيحية".. مغني الراب كوداك بلاك يثير الجدل حول اعتناقه

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة التونسية درة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت درة بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها، ارتدت خلالها بلوزة وشورت قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها التعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: "قمر ما شاء الله يا حببتي، تجنني، إيه الجمال ده، الجمال التونسي، أميرة تونس"، جمال وشياكة".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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