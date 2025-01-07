رانيا فريد شوقي تنشر صور مع والدها بالذكاء الاصطناعي والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها، صورة تجمعها بوالدها الراحل الفنان فريد شوقي، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشرت رانيا الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "بنت أبويا، عايشة في خيرك وسترك الحلو لحد ما أموت".

وانهالت تعليقات من الجمهور، بالدعاء للفنان الراحل، وجاءت كالتالي: "الصورة جميلة جدًا ياريت يرجع شباب مثل الصورة"، "الله يرحمه فنان قدير أستاذ فريد شوقي مثواها الجنة"، "الله يرحمك الفنان الجميل فريد شوقي وحش الشاشة العربية"، "الله يرحمه ويغفرله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسرحية مش روميو وجولييت، وأيضا شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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