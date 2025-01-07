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يوسف الشريف:" كل سنة واخواتنا المسيحيين طيبين"

03:43 م الثلاثاء 07 يناير 2025

يوسف الشريف

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كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، التي توافق اليوم الثلاثاء 7 يناير.

وكتب "الشريف" عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "كل سنة، وكل اخواتنا المسيحيين طيبين، وبخير، وصحة، وسعادة".

يذكر أن، الفنان يوسف الشريف يعود للسينما بفيلم "ديربي الموت" بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات، إذ كان أخر أعماله في السينما فيلم بني آدم الذي قدمه عام 2018.

وشارك في فيلم بني آدم، عدد من الفنانين، من بينهم: أحمد رزق ودينا الشربيني وهنا الزاهد ومحمود حجازي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

يوسف الشريف

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يوسف الشريف تهنئة الاقباط عيد الميلاد
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