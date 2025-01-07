هكذا هنأت نادية الجندي جمهورها بعيد الميلاد المجيد

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة نادية الجندي، جمهورها الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت "الجندي": "كل سنة واخواتنا الأقباط بخير، عيد ميلاد مجيد مليء بالفرحة والبركة والسعادة، على كل الناس الطيبين يارب".

يذكر أن، آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي ضم عدد كبير من النجوم منهم نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، وغيرهم، وتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.



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