فرقة مسار إجباري تطرح الإعلان التشويقي لفيلمها الوثائقي

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت فرقة "مسار إجباري"، عن الإعلان التشويقي لفيلم وثائقي جديد، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيسها، يروي رحلتهم الفنية، وتفاصيل حياتهم خلال هذه السنوات.

ونشرت الفرقة مقطع تشويقي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "20 سنة مش عاديين، اتبسطنا وسافرنا واتخانقنا وعيشنا نص حياتنا مع بعض، الفترة الأخيرة مكانتش سهلة علينا، وفكرنا كتير ننهي المشوار هنا، بس قررنا نجرب تجربة أخيرة، يمكن تضبط؟ يمكن".

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي بين ستوديو الفرقة في القاهرة، وسيدي حنيش، ودبي، حيث يقدم لمحة غير مفلترة عن عملية صناعة أغاني فرقة "مسار إجباري".

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