"باقي يوم واحد" هنا الزاهد تروج لـ مسلسلها الجديد "إقامة جبرية"

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة هنا الزاهد، لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "إقامة جبرية"، استعدادًا لعرضه غدًا الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري.

ونشرت هنا البرمو الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "باقي يوم واحد عشان تشوفوا سلمى في إقامة جبرية".

تدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار من التشويق والإثارة، حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، ويشارك ببطولة المسلسل، صابرين محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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