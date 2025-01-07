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زينة تشارك جمهورها صور جديدة من سويسرا

02:00 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة متابعيها، صورًا جديدة من رحلتها إلى سويسرا بمنطقة "سانت مورتيز"

ونشرت زينة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة شتوية وسط الجليد.

وعلقت على الصور قائلة: "يمكننا أن نخطط، لكن الله وحده هو الذي يقرر، يومًا ما عندما تصبح الأمور على ما يرام، ستنظر إلى الوراء وتشعر بالفخر لأنك لم تستسلم".

يذكر أن، زينة يعرض لها حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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زينة الفنانة زينة منطقة سانت مورتيز
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