بعد "اليهودية" و"المسيحية".. مغني الراب كوداك بلاك يثير الجدل حول اعتناقه الإسلام

كتب-مصطفى حمزة:

أثار مغني الراب الأمريكي كوداك بلاك، جدلا حول دخوله الدين الإسلامي، عقب نشره صور له داخل أحد المساجد.

بلاك، نشر عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، صور له داخل المسجد، دون أي تعقيب، إلا أن العديد من متابعيه تكهنوا أنه اعتنق الدين الإسلامي.

مغني الراب بيل كاهان كابري، المعروف باسمه الفني كوداك بلاك، كان قد طرح عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية مناهضة للإلحاد، وعدم الإيمان، وتحث على الاهتمام بالأديان، والأعياد الإسلامية واليهودية، والأغنية بعنوان "Non Believer"

وتقول كلمات الأغنية: "في رأس السنة الهجرية، يمكنني أن أتحول إلى نسر في يوم الغفران، يمكنني أن أتحول إلى مستذئب هل تسقيني شيئًا إذا كنت في النار؟، أسافر إلى مكة حافي القدمين للعثور على الحقيقة لأنني لا أحب عندما يقول الناس الأكاذيب، في يوم الغفران، أتحول دائمًا إلى ذئب".

وظهر كوداك بلاك، في عام 2017، عقب خروجه من السجن، وهو يؤدي العبادات العبرانية اليهودية، مع جماعة يهودية إسرائيلية في ولاية فلوريدا، وظهر وهو يرقص على أنغام الطبول، ويستمع إلى الزعماء الروحيين وهم يبشرون بأن السود هم أحفاد بني إسرائيل التوراتيين الحقيقيين.

وفي عام 2021، ظهر مغني الراب، في مفطع فيديو، وأعلن دخوله المسيحية، وقال و هو يصلي: "يسوع ربي ومخلصي".

الأغنية



بلاك يدخل المسيحية



بلاك بالمسجد