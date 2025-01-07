إلهام شاهين تحتفل بعيد الميلاد المجيد

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مستشهدة بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعليق جاء فيه: "كل التحية والاحترام للشيخ الجليل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتعلم من سماحتك جوهر الإسلام الحق الذي يعلمنا الأخلاق الحميدة، قال تعالى: "أقربكم إلى الله يوم القيامة أحسنكم أخلاق"'، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وتابعت: "كل سنة وكل المصريين مسيحيين ومسلمين إخوة، تجمعنا الوحدة الوطنية وحبنا لبلدنا الغالية مصر، تحيا مصر".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

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