لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إلهام شاهين تحتفل بعيد الميلاد المجيد

01:37 م الثلاثاء 07 يناير 2025

الفنانة إلهام شاهين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مستشهدة بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعليق جاء فيه: "كل التحية والاحترام للشيخ الجليل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتعلم من سماحتك جوهر الإسلام الحق الذي يعلمنا الأخلاق الحميدة، قال تعالى: "أقربكم إلى الله يوم القيامة أحسنكم أخلاق"'، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وتابعت: "كل سنة وكل المصريين مسيحيين ومسلمين إخوة، تجمعنا الوحدة الوطنية وحبنا لبلدنا الغالية مصر، تحيا مصر".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

فضل شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "طلت الشتوية"

محمد سامي يتصدر تريند "جوجل" بسبب مشاجرة

يعرض 2025.. أرنولد شوارزنيجر في زي "بابا نويل" من كواليس فيلمه الجديد

مايكل مور يواصل الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بعد عرضه في أمريكا

أول تعليق من محامي المخرج محمد سامي عن إحالته للجنايات

إلهام شاهين عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد "اليهودية" و"المسيحية".. مغني الراب كوداك بلاك يثير الجدل حول اعتناقه الإسلام

إعلان

إعلان

زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027
لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق