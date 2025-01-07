لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حميد الشاعري يشيد بفيلم "الدشاش"

01:19 م الثلاثاء 07 يناير 2025

فيلم الدشاش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد الفنان حميد الشاعري بفيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، والمتوفر حاليًا في دور العرض السينمائي.

وكتب "حميد" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" شابوه لمحمد سعد وكل أبطال فيلم "الدشاش"، استمتعت بالفيلم فعلًا".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يتصدر تريند "جوجل" بسبب مشاجرة

يعرض 2025.. أرنولد شوارزنيجر في زي "بابا نويل" من كواليس فيلمه الجديد

مايكل مور يواصل الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بعد عرضه في أمريكا

أول تعليق من محامي المخرج محمد سامي عن إحالته للجنايات

فيلم الدشاش الفنان حميد الشاعري محمد سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027
لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق