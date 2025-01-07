حميد الشاعري يشيد بفيلم "الدشاش"

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد الفنان حميد الشاعري بفيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، والمتوفر حاليًا في دور العرض السينمائي.

وكتب "حميد" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" شابوه لمحمد سعد وكل أبطال فيلم "الدشاش"، استمتعت بالفيلم فعلًا".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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