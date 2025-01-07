مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير.. (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "عمر" الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت فيها فستان باللون الأحمر.

ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعها، وجاءت التعليقات كالتالي: "تهبلي، قمر، بسم الله ماشاء الله عليكي، كالعادة أنيقة، وحشتينا".

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

اقرأ أيضًا:

يعرض 2025.. أرنولد شوارزنيجر في زي "بابا نويل" من كواليس فيلمه الجديد

مايكل مور يواصل الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بعد عرضه في أمريكا

أول تعليق من محامي المخرج محمد سامي عن إحالته للجنايات