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بعد طرحه ديو غنائي مع رامي صبري.. تامر حسني يتصدر تريند "جوجل"

12:43 م الثلاثاء 07 يناير 2025

رامي صبري وتامر حسني

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان تامر حسني، تريند محرك البحث جوجل، بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب، والذي يجمعه بالفنان رامي صبري وجاء العمل بعنوان "فعلًا مبيتنسيش".

ونشر تامر حسني مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كليب فعلًا مبيتنسيش تامر حسني و رامي صبري الآن على يوتيوب وجميع منصات الأستماع".

فيديو كليب "فعلا مبيتنسيش"، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

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رامي صبري تامر حسني ديو غنائي تريند جوجل
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