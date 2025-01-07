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فضل شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "طلت الشتوية"

12:10 م الثلاثاء 07 يناير 2025

فضل شاكر

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "طلت الشتوية"، تزامنًا مع موسم الشتاء، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج فضل للأغنية ونشر مقطعًا منها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق مازحًا: "جهزوا البطاطا الحلوة والكستنا واسمعوا أغنية الشتوية".

أغنية "طلت الشتوية" من كلمات أحمد ماضي، ألحان وغناء فضل شاكر، وتوزيع حسام الصعبي.

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