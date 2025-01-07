محمد سامي يتصدر تريند "جوجل" بسبب مشاجرة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر المخرج محمد سامي محرك البحث "جوجل"، بعد تداول شائعات عن إحالته إلى محكمة الجنايات.

وقال شعبان سعيد محامي المخرج محمد سامي، في بيان صحفي حصلت عليه "مصراوي": " أطالب بتحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن قضية المخرج محمد سامي، خاصة أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح.

وتابع: "نيابة الشيخ زايد، قامت بإحالة مدير مركز صيانة إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف المخرج محمد سامي، وإتلاف سيارته، وتم تحديد جلسة 18 يناير؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة".

وأضاف المحامي: "النيابة في وقت سابق، أحالت القضية التي شهدت حالة من الجدل برمتها إلى محكمة الجنح، باتهامات متنوعة لطرفي الخلاف، ومن المقرر أن تنظر أولى الجلسات 18 يناير المقبل".

من جانب آخر، انتهى المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والفنانة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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