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"بالأسود" ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

11:33 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

ملك أحمد زاهر

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها، على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ملك، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها جيبة قصيرة وبالطو باللون الأسود، وعلقت: "شعور أخف من أي وقت مضى، مثل نسمة الهواء النقي".

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر، تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

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ملك أحمد زاهر الفنانة ملك أحمد زاهر مسلسل سيد الناس
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