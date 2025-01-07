أول تعليق من محامي المخرج محمد سامي عن إحالته للجنايات

كتب-مصطفى حمزة:

نفى شعبان سعيد المحامى بالنقض "محامى المخرج محمد سامى"، صحة ما تردد عن إحالة المخرج الى محكمة الجنايات.

محامي المخرج، في بيان صحفي حصلت عليه "مصراوي " طالب بتحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن قضية المخرج محمد سامي، موضحا خاصة أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح.

وتابع: "نيابة الشيخ زايد، قامت بإحالة مدير مركز صيانة إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف المخرج محمد سامي، وإتلاف سيارته، وتم تحديد جلسة 18 يناير؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة".

وأضاف المحامي: "النيابة في وقت سابق، أحالت القضية التي شهدت حالة من الجدل برمتها إلى محكمة الجنح، باتهامات متنوعة لطرفي الخلاف، ومن المقرر أن تنظر أولى الجلسات 18 يناير المقبل".

وبدأت الأزمة في يوليو الماضي، إذ نشبت مشاجرة بين المخرج محمد سامي، ومدير مركز صيانة سيارات في كمباوند شهير بالشيخ زايد.

وقال مدير مركز الصيانة في تحقيقات نيابة الشيخ زايد إن "سامي" أحضر سيارته وطلب تركيب "فاميه" على زجاجها، وحينما جاء لاستلامها، ظن أن العاملين أحدثوا تلفيات بالسيارة، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهم.

المخرج محمد سامي، بدأ مؤخرا تصوير مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في رمضان 2025، و يقوم ببطولة المسلسل، النجم عمرو سعد، و يشاركه البطولة، إلهام شاهين، و خالد الصاوي، و منة فضالي، و أحمد زاهر، و محمد شاهين، و إيمان العاصي، سلوى عثمان، ومن تأليف خالد صلاح، و إنتاج صادق الصباح،