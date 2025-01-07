مليون جنيه لـ 10 فائزين.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه، على السوشيال ميديا.

وكتب رمضان سؤال المسابقة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مليون جنيه عشان السؤال ده أسهل بكتير، أكتب اسم أغنيتي القادمة؟!، هختار ١٠ من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

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