لعشاق المصارعة الحرة.. تركي آل الشيخ يعلن إقامة مهرجان "رويال رامبل" في الرياض

"15 سنة بحارب عشان أخلف".. ماذا قالت الراحلة مها أبو عوف عن نجلها شريف؟

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مفاجأة سارة لعشاق المصارعة الحرة.

وكشف تركي عن إقامة مهرجان رويال رامبل الأسطوري في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

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نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لأول مرة في السعودية، حدث رويال رامبل الأسطوري قادم إلى موسم الرياض في يناير 2026، ليلة تاريخية لعشاق المصارعة الحرة".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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