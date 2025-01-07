حدث بالفن| نجوم تعرضوا للهجوم بعد زفافهم وإجمالي إيرادات "الدشاش" في 5 أيام
12:12 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.
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حدث بالفن رشوان توفيق المطربة مي فاروق المخرج ماندو العدل حمو بيكا على إنستجرام بدرية طلبة تدافع عن مي فاروق عزاء والد ألفت عمر محمد العمروسي إليزابيث هيرلي الراحلة مها أبو عوف إيرادات فيلم الدشاش
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