حدث بالفن| نجوم تعرضوا للهجوم بعد زفافهم وإجمالي إيرادات "الدشاش" في 5 أيام

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم الدشاش يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يعود من خلاله النجم محمد سعد للسينما بعد غياب 6 أعوام تقريبا.

للتفاصيل اضغط هنا: