فيفي عبده تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة فيفي عبده، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده بإطلالة شتوية، وقامت بتهنئة الأخوة الأقباط وقالت: "اخواتي الأقباط كل سنة وانتوا طيبين النهاردة عيد الميلاد المجيد، كل سنة وانتوا بخير ودايمًا طيبين ودايمًا حبايبي ودايمًا بحبكوا جدًا جدًا، عاوزة أقولكم انبسطوا والنهاردة تقضوا يوم حلو، والأيام دي كلها أعياد وكل سنة وانتوا طيبين".

وكانت أخر مشاركات الفنانة فيفي عبده بمسلسل "شغل ف العالي" عام 2022 وشاركها البطولة مجموعة من النجوم، وهم شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل.

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يذكر أن، الفنانة فيفي عبده تعود للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات وتشارك بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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