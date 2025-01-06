شاركت في يوميات ونيس والبخيل وأنا.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

كتب - معتز عباس:

توفيت منذ قليل، مساء اليوم الإثنين، الفنانة منى أبو الفتوح.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنانة الكبيرة منى ابو الفتوح، التي وافتها المنية منذ قليل.

قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الفنانة منى أبو الفتوح، كانت بدايتها خلال فترة الثمانينات حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها (البنات عايزه ايه، إمرأتان ورجل، مسلسل الفرح ومسلسل يوميات ونيس).

آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل "موعد مع الوحوش" عام 2010 بطولة الفنان الراحل خالد صالح.

شاركت منى أبو الفتوح في العديد من الأعمال السينمائية، منها: الفرح، أنغام الغريب، دائمة الموت، الطعنة الأخيرة، الزمن الصعب، رحلة فرج وغريب، فتحية والمرسيدس، أمان يا دنيا، كباب ولكن، حظ من السماء، إمرأتان ورجل، لعبة الكبار، إمرأة متمردة، والمعتوة، وغيرها.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، منها: نادي القلوب الجريحة ، السفينة، حرب الدخان، المرأة في الإسلام، فارس بلاجواد، يوميات ونيس، وداعا ربيع العمل، البخيل وأنا، وغيرها.

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