"تطاول عمال على بطال وبدون سبب".. شهيرة ترد على منتقدي حفل زفاف مي فاروق

كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة شهيرة عن صمتها، ودافعت عن الفنانة مي فاروق، بعد الانتقادات التي طالتها بعد حفل زفافها على زوجها الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 3 يناير بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وكتبت شهيرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقي السلام عليكم في الأول لأن نفسي يبقى فيه بينا سلام، أيوة سلام نفسي بين الناس وبعضها وبين الناس المتنمرين والشتامين للفنانين بالأخص، هو أنتم إيه مشكلتكم؟، تطاول عمال على بطال وبدون سبب؟؟، والتدخل في حياتنا الشخصية بدون وجه حق، نفسي من فترة طويلة أتكلم في الموضوع إلى أن وجدت الفرصة الذهبية اللي حمستني واستفزتني، وهو فرح الجميلة مي فاروق، إيه الجرم اللي عملته عشان عايزة تفرح هي وعريسها".

وتابعت: "مالكم أنتم تعمل فرح ولا متعملش ولادها فرحانين ولا مش فرحانين، مالكم انتم، أوصياء عليهم، إيه الرخامة دي هو أنتم عايزين تلطشوا فينا عشان نفسيتكم تستريح، طيب ما تروحوا لدكتور نفسي يريحكم، وهيلاقي حل أكيد لكمية الحقد والغل والسواد اللي مالي قلوبكم، طيب أنتوا بتقولوا إحنا ما بنخافش من ربنا، ماشي خافوا أنتم منه واتقوا الله في لسانكم، هتعملوا إيه يوم الحساب؟!!، ياللي بتعرفوا ربنا، طيب الحديث اللي بيقول هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، والآية اللي بتقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إيه موقفكم من الكلام ده".

وأضافت: "ياللي بتعرفوا ربنا هتتشدوا كده من لسانكم على النار بسبب تطاولكم وجرحكم لناس معملوش حاجة غير انهم اتجوزوا على سنة الله ورسوله، وأعلنوا عن زواجهم، طريقتهم مش عجبتكم أنتوا مالكم ما كل واحد حر في حياته، يحتفل ويفرح براحته، عيب والله تضايقوا ناس فرحانة وتقرفوهم كده، الست يا عيني في مداخلة مستغربة من ردود أفعال المتنمرين والشتامين، المهم الناس دي لو شافوا فنان في أي مكان يجروا وراه بالمشوار، ممكن صورة ممكن سيلفي، إيه النتاقض العجيب ده، والله دايمًا أقول بيحبوا الفن والفنانين لدرجة الكره (الكراهية)، بدعي ربنا أن الناس دي تروح تتعالج مش كلام بجد والله، لأن حسابكم بعد كده عسير وبتاخدوا برضه مننا دعوات حلوة".

وأنهت حديثها قائلة: "عايزة أهني مي والعمروسي بزفافهم وبليلتهم اللي كانت أكثر من رائعة بروحهم الحلوة، وحب كل الموجودين، يارب العمر كله بالسعادة والهنا، والسلام عليكم، أنهي البوست بتاعي بإلقاء السلام عليكم لكي يعم السلام والمحبة بين الناس".

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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