تامر حسني لـ محمد سعد: مبروك يا نجم.. والأخير يرد: أبو الجدعنة وكلك ذوق

كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بردود الفعل على فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

وكتب تامر: "أنا فرحان أوي أوي بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد، الراجل ده ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير والنهاردة بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وبرضه أمتعنا بيها، يستحق كل التقدير والاحترام، مبروك يا نجم يا كبير، ربنا يرزقك ويزيدك نجاح".

وحرص محمد سعد على إعادة نشر كلمات تامر، معلقا: "حبيبي يا تمور، يا أبو الجدعنة، يا نجم الجيل كلك ذوق في فنك وكلامك شرفتني، وفين الألبوم الجديد، أنا مستني صبح صبح عالغاليين".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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