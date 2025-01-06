"15 سنة بحارب عشان أخلف".. ماذا قالت الراحلة مها أبو عوف عن نجلها شريف؟

كتب - معتز عباس:

تحل اليوم 6 يناير، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الفنانة القديرة مها أبو عوف، التي تركت إرثًا فنيًا غنيًا، قبل وفاتها عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

اشتهرت الفنانة الراحلة مها أبو عوف، "بنت الأكابر"، بأدوارها الراقية التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الدراما المصرية، ومن أبرز أعمالها "فارس بلا جواد" و"يوميات ونيس"، "غش الزوجية"، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية.

لم تنجب مها أبو عوف سوى ولد واحد يدعى "شريف"، بعد رحلة من العلاج وفقدان الأمل في الحمل ومحاولة الإنجاب لنحو 15 عامًا دون جدوى.

مها أبو عوف تحدثت عن نجلها شريف، في لقاء قديم على راديو "نجوم اف ام"، مع الإعلامية إنجي علي، وقالت: "أنا مريت بحاجات كتيرة قوتني وخليت مفيش حاجة تستاهل لأن أخرتها هتبقى لوحدك، ومبقتش أشيل هم، لكن اللي بشيل همه وبخاف عليه هو ابني شريف، وبقيت أعلم شريف أنه ميشيلش الهم، لأن كل حاجة مكتوباله".

وأضافت: "أنا اتغيرت بعد وجود شريف وبقيت جبانة وبخاف على نفسي جدًا وقلقانة عليه باستمرار، شريف جبته على كبر بعد 15 سنة بحارب عشان أخلف، وهو صغير قعدت سنتين مش بأكله أخواتي كانوا بياكلوه، وأنا كنت قلقانة عليه لأنه لسه صغير".

وتابعت: "شريف واخد مني كل حاجة مش واخد حاجة من والده، شريف أخد مني الفرفشة وبيحب الناس جدا ومش بيحب الروتين، وبيحب صاحبه وصاحب صحبة اوي وجدع جدا وراجل بمعنى الكلمة".

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