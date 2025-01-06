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بإطلالة شتوية.. أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها

09:52 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 3 صورة
    هيدي كرم بإطلالة شتوية
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار متابعيه على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هيدي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية مرتدية "جاكت" باللون الأسود.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""اية الجمال ده قمر"، "شغلك حلو في وتر حساس"، "ياللهوي قمر"، "حلوة الصورة دي قمر"، "ايه الجمال والحلاوة دي".

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A post shared by Heidy Karam (@heidykaram)

يذكر أن، هيدي كرم عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.

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هيدي كرم نجوم الفن
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