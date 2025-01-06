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25 صورة من عزاء والد الفنانة ألفت عمر

09:50 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يتحدث مع الفت عمر في عزاء والدها
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يصل عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يصل عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    إقامة عزاء والد الفنانة ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يواسي الفت عمر في عزاء والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تتاثر بعد رحيل والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تستقبل المعزين في وفاة والدها
  • عرض 25 صورة
    ألفت عمر تستقبل المعزين في وفاة والدها
  • عرض 25 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الحضور يشارك ألفت عمر أحزانها بعد رحيل والدها
  • عرض 25 صورة
    توافد أصدقاء الأسرة لتقديم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    توافد النجوم في عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    خالد يوسف يصل عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    سماء ابراهيم في عزاء والد الفت عمر
  • عرض 25 صورة
    سماءابراهيم تواسي الفت عمر
  • عرض 25 صورة
    سماء إبراهيم تقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 25 صورة
    خالد يوسف في عزاء والد الفت عمر
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم منذ قليل، عزاء والد الفنانة ألفت عمر، في مسجد عمر مكرم، والذي شهد غياب كبير لنجوم الفن.

واستقبلت الفنانة ألفت عمر المعزين في وفاة والدها، من الأسرة والأصدقاء، والذي شهد حضور المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وانهارت ألفت عمر من البكاء حزنًا على رحيل والدها، أثناء استقبالها الوافدين على عزاء والدها.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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بالصور.. أشرف زكي يواسي الفنانة ألفت عمر في عزاء والدها

عزاء والد الفنانة ألفت عمر الفنانة ألفت عمر رخيل والد ألف عمر ألفت عمر تستقبل المعزين
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