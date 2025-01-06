25 صورة من عزاء والد الفنانة ألفت عمر

"15 سنة بحارب عشان أخلف".. ماذا قالت الراحلة مها أبو عوف عن نجلها شريف؟

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم منذ قليل، عزاء والد الفنانة ألفت عمر، في مسجد عمر مكرم، والذي شهد غياب كبير لنجوم الفن.

واستقبلت الفنانة ألفت عمر المعزين في وفاة والدها، من الأسرة والأصدقاء، والذي شهد حضور المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وانهارت ألفت عمر من البكاء حزنًا على رحيل والدها، أثناء استقبالها الوافدين على عزاء والدها.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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