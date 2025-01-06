بالصور.. أشرف زكي يواسي الفنانة ألفت عمر في عزاء والدها

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنانة ألفت عمر.

كما حضر العزاء الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم، عددًا من نجوم الفن، أبرزهم المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم.

لم تتمالك الفنانة ألفت عمر نفسها من البكاء تأثرًا برحيل والدها، وظهرت وهي تستقبل الوافدين على عزاء والدها، وسط تأثرها حزنًا على فراقه.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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