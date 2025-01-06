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بالصور.. أشرف زكي يواسي الفنانة ألفت عمر في عزاء والدها

08:43 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يصل عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يتحدث مع الفت عمر في عزاء والدها
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تبكي بعد رحيل والدها
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تتاثر بعد رحيل والدها
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تستقبل المعزين في وفاة والدها
  • عرض 17 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء
  • عرض 17 صورة
    ألفت عمر تستقبل المعزين في وفاة والدها
  • عرض 17 صورة
    توافد النجوم في عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 17 صورة
    سماءابراهيم تواسي الفت عمر
  • عرض 17 صورة
    خالد يوسف في عزاء والد الفت عمر
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي يصل عزاء والد ألفت عمر
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنانة ألفت عمر.

كما حضر العزاء الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم، عددًا من نجوم الفن، أبرزهم المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم.

لم تتمالك الفنانة ألفت عمر نفسها من البكاء تأثرًا برحيل والدها، وظهرت وهي تستقبل الوافدين على عزاء والدها، وسط تأثرها حزنًا على فراقه.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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