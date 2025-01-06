"مصر دائمًا محتضنة لكل الشعوب".. منير مكرم يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر مداخلة تليفونية على برنامج "الحياة اليوم"، المعروض على قناة الحياة، بالتزامن مع احتفالات الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الفنان منير مكرم في مداخلته الهاتفية: "كل سنة وانتوا طيبين، ومصر كلها طيبة بشعبها الطيب الأصيل، مسلمين ومسيحيين، وأنا فرحان جدًا بعيد الميلاد، وإن كان هذا العيد فيه بعض الألم لما يحدث في الوطن في بلد المسيح الأصلي من آلام وتعب شعبنا الطيب، بس إحنا بنرجو من ربنا يمد إيده ويحل السلام على كل الناس، مصر بلد الخير، مصر الطيبة اللي احتضنت سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا موسى، سيدنا المسيح لما هرب جه مصر".

وتابع: "جه مصر هنا احتضنته بالمحبة وبالخير، مصر احتضنت كل الناس من ليبيا والسودان من اليمن من كل الوطن العربي، بشكر فخامة الرئيس أنه دايمًا بيحسسنا أن العيد 7 أعياد وبيقول دايمًا مبارك شعبي مصر، واحنا شعب واحد دم واحد ووطن واحد، وحافظنا على وطنا بالدم كلنا ودافعنا عنه من أيام 1948 و1967 و1973، وحروب الاستنزاف هذا الوطن بدمنا وضريبة الدم اللي دفعناها مسلمين ومسيحيين، مصريين وطنيين شعب واحد ووطن واحد ورئيس واحد، وبنقول بنشكرك يا معالي فخامة الرئيس، بنشكر جميع القيادات السياسية والتنفيذية على مستوى مصر انها بتحافظ على هذا البلد العظيم، اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم وذكره في الإنجيل وفي التوراة، وقال إن مصر هتبقى أعظم دولة لأنها محفوظة من عند ربنا مش من عند حد تاني".

وانهى كلمته قائلا: "فرحان جدًا لهذا التلاحم، ودايمًا بقول كل بيوت ربنا واحد، وفرحان بهذا الجمع، فرحان بالمحبة، فرحان بفخامة الرئيس لما يزورنا دلوقتي، والوزراء اللي موجودين والقادة السياسيين، وسفراء العالم، ودي رسالة لكل العالم عشان كله يعرف أن مصر بخير، مصر المحبة، مصر الطيبة، مصر اللي بتدي حب لكل العالم وبقولهم حمامة السلام هترجع وغصن الزيتون هيعم العالم بالمحبة والسلام".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان منير مكرم الفنية كانت بمسلسل "المداح 4: أسطورة العودة"، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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