"فضحت سرنا".. حمزة العيلي يرد على محمد جمعة بسبب موقف مؤثر جمعهما

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان حمزة العيلي، على الفنان محمد جمعة، بعدما روى الأخير موقفا مؤثرا جمعهما، موضحا أن الأول ساعده في وقت كان متعثرا فيه ماديا.

وقام الفنان حمزة العيلي بنشر صور للفنان محمد جمعة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "أخي وصديقي وحبيبي محمد جمعة، الفنان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وصدق وإحترافية، الممثل الخطير والمخرج المسرحي الرائع والمؤلف المدهش، وصاحب الصوت الجميل".

وتابع: "بحبك جدًا وربنا يديم ما بينا المحبة والود والصداقة والأخوة، وما أنساش الهدية الغالية اللي جبتهالي بعد مولد الحبيب عمر، ومحتفظ بها إلى الآن، والله يسامحك يا عم جمعة عشان فضحت سرنا، ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك يا حبيبي ويفرحك بعمر وكاميليا يا صاحب الخير والكرم والأصل والجدعنة".

وحل محمد جمعة ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وعن موقف جمعه بالفنان حمزة العيلي بسبب ابنه قال: "قعدت 5 سنين ما بخلفش، وكان الحل الحقن المجهري، وكان لازم مراتي تاخد كل يوم حقنتين بـ 250 جنيه، فجأة مفيش غير حقنة واحدة ومفيش مليم، عيطت واتصلت بحمزة العيلي، قالي تعالالي حالًا روحت أخدت منه 1500 جنيه وإلى وقتنا هذا بقوله أنت ليك في عمر ابني".

يذكر أن الفنان حمزة العيلي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يشارك ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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