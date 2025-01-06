"الفاضي يعمل قاضي".. محمد العمروسي يرد على منتقدي زوجته مي فاروق

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد العمروسي، على الانتقادات التي طالت زوجته الفنانة مي فاروق بسبب إقامتها حفل زفاف احتفالا بـ زيجتها الثانية وارتدائها فستان زفاف أبيض.

ونشر العمروسي رده على المنتقدين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "فعلًا الفاضي يعمل قاضي، مجتمع بقى مريض لدرجة تخوف، بس ده مش جديد، عشان كده هنقول، الذئاب تعوي والقافلة تسير، مع احترامي للذئاب والله".

وقامت الفنانة مي فاروق بالرد على الانتقادات التي طالتها عقب حفل زفافها، وحلت ضيفة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، وقالت: "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت بس والحمد لله كان يوم حلو وكل الناس اللي كانت موجودة كانت جاية بحب وفرحة، كل الفنانين والناس وولادي كانوا فرحانين وكان يوم جميل لكن معرفش بعد كده إيه اللي حصل مش فاهمة".

وفي تعليقها على ما صدر من بعض رواد مواقع التواصل، قالت المطربة: "الحاجة اللذيذة اللي بتفرج عليها أن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا أكيد قلبها موجوع، وبعدين أنا الناس محدش يعرف عن حياتي الشخصية حاجة ومحبش أنهم يعرفوا، كل اللي حبيت أنهم يعرفوه إني اتجوزت لكن التفاصيل لأ، بس أنا أولادي نمرة واحد في حياتي وكل حاجة بتيجي بعدهم لو أولادي مش مبسوطين ومباركين وراضيين وهما اللي عايزين دا أنا مش هعمله، أنا مليش دعوة بالناس أنا ليا دعوة بالأشخاص اللي ربنا مديهوملي أمانة وبحاول طول الوقت أكون ست قد مسئوليتهم وأم كويسة ويفتخروا بيها".

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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