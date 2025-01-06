خالد يوسف وإيهاب فهمي يقدمان واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

حرصت الفنانة ألفت عمر العزاء على استقبال المعزين في وفاة والدها، في العزاء الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم.

وحضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم.

ولم تتمالك الفنانة ألفت عمر نفسها من البكاء تأثرًا برحيل والدها، وظهرت وهي تستقبل الوافدين على عزاء والدها، وسط تأثرها حزنًا على فراقه.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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