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خالد يوسف وإيهاب فهمي يقدمان واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر (صور)

08:08 م الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    الحضور يشارك ألفت عمر أحزانها بعد رحيل والدها
  • عرض 11 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء
  • عرض 11 صورة
    الحضور يشارك ألفت عمر أحزانها بعد رحيل والدها
  • عرض 11 صورة
    توافد النجوم في عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 11 صورة
    ألفت عمر تستقبل المعزين في وفاة والدها
  • عرض 11 صورة
    خالد يوسف يصل عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 11 صورة
    سماء إبراهيم تقدم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
  • عرض 11 صورة
    سماء ابراهيم في عزاء والد الفت عمر
  • عرض 11 صورة
    عزاء والد ألفت عمر
  • عرض 11 صورة
    توافد أصدقاء الأسرة لتقديم واجب العزاء في وفاة والد ألفت عمر
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

حرصت الفنانة ألفت عمر العزاء على استقبال المعزين في وفاة والدها، في العزاء الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم.

وحضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خالد يوسف، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة سماء إبراهيم.
ولم تتمالك الفنانة ألفت عمر نفسها من البكاء تأثرًا برحيل والدها، وظهرت وهي تستقبل الوافدين على عزاء والدها، وسط تأثرها حزنًا على فراقه.

أعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

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