بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء والد ألفت عمر

كتب- مروان الطيب:

تصوير- أحمد مسعد:

غاب نجوم الفن عن عزاء والد الفنانة ألفت عمر، المُقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد.

وظهرت الفنانة ألفت عمر وهي في استقبال الوافدين على عزاء والدها، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين الذين قاموا بمواساتها، وظهرت ألفت وهي تجهش بالبكاء حزنًا على فراق والدها.

وأعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973، شاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".

وكان أخر أعمالها الفنية فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ومحمد أسامة أوس أوس، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

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