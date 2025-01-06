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مي فاروق تغازل زوجها محمد العمروسي.. وتنشر صورًا جديدة من حفل الزفاف

07:33 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زفاف مي فاروق
  • عرض 6 صورة
    زفاف مي فاروق
  • عرض 6 صورة
    زفاف مي فاروق
  • عرض 6 صورة
    زفاف مي فاروق
  • عرض 6 صورة
    زفاف مي فاروق
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كتب - معتز عباس:

غازلت المطربة مي فاروق زوجها الفنان محمد العمروسي، بعد أيام من حفل زفافهما الذي أقيم الخميس الماضي.

ونشرت مي مجموعة صور بفستان الزفاف مع زوجها محمد العمروسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أخيرًا معًا".

وخرجت المطربة مي فاروق، للرد على الانتقادات التي تعرضت لها، عقب احتفالها والفنان محمد العمروسي، بزفافها، بحضور اولادها.
وقالت مي فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت بس والحمد لله كان يوم حلو وكل الناس اللي كانت موجودة كانت جاية بحب وفرحة، كل الفنانين والناس وولادي كانوا فرحانين وكان يوم جميل لكن معرفش بعد كده إيه اللي حصل مش فاهمة".

المطربة مي فاروق، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "باركوا لي"، من كلمات الشاعر تامر حسين ،و ألحان مدين، وكانت قد قامت بغنائها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم.

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زفاف مي فاروق مي فاروق محمد العمروسي
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