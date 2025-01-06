فتحي عبدالوهاب ينعى الشهيد محمود أيوب ويطلب من الجمهور الدعاء له

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، النقيب محمود طارق أيوب الذي استشهد إثر تبادل إطلاق نار مع مهربين، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر فتحي صورة أرشيفية للشهيد وكتب عليها: "استشهاد النقيب محمود طارق أيوب دفعة 2017 شرطة في مأمورية بحلايب وشلاتين، تبادل إطلاق نار مع مهربين، الشهيد وحيد والديه ومن كرم ربنا على والديه أنهما قد توفيا قبله، وهو لم يتزوج، وليس له من يدعو له، اسألكم جميعًا أن تكونوا له أهلًا بعد أهله، وأن تدعوا له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يجمعه المولى عز وجل بوالديه في جنة الخلد".

وكانت أخر مشاركات الفنان فتحي عبدالوهاب بمسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن فتحي عبدالوهاب يشارك بمسلسل "ظلم المصطبة" وسط مجموعة من نجوم الدراما ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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