بحضور منة شلبي وتامر حبيب.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد المخرج محمد شاهين (صور)

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة ناهد السباعي التهنئة للمخرج محمد شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ناهد صورًا جمعتها بـ محمد شاهين، والفنانة منة شلبي، والسيناريست تامر حبيب، وذلك عبر حسابها عبر موقع "انستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد لأروع صديق في العالم".

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وتشارك ناهد السباعي في مسلسل "نقطة سودة" الذي يضم عدد كبير من النجوم، على رأسهم، أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عام، رأحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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