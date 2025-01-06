ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة قطتها.. والجمهور: "أنتي الأصل"

درة تنشر أول جلسة تصوير لها في 2025 .. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، رفقة قطتها.

ونشرت ياسمين مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع إطلالة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الجمال والذوق والاناقة دي كلها"، "حلوة وزي القمر"، "أنتي الأصل"، "أنتي قمر ازاي كدة"، "أنتي سيدة جميلة وذكية".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

اقرأ أيضا..

بهذه الكلمات.. جورج وسوف يحيي ذكرى وفاة نجله وديع



بعد اعتذار المؤلف.. مخرج "الغاوي" ينشر صورة من كواليس التصوير



