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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة قطتها.. والجمهور: "أنتي الأصل"

06:58 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بفستان أبيض (5)
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بفستان أبيض
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بفستان ربيعي
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بفستان أحمر شتوي
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، رفقة قطتها.

ونشرت ياسمين مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع إطلالة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الجمال والذوق والاناقة دي كلها"، "حلوة وزي القمر"، "أنتي الأصل"، "أنتي قمر ازاي كدة"، "أنتي سيدة جميلة وذكية".
يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.
وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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