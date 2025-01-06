"هنقطع على بعض كده".. تامر حسني يهنئ بسمة بوسيل بطرح أحدث أغانيها

كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان تامر حسني طليقته الفنانة بسمة بوسيل بطرح أحدث أغانيها وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وأعاد تامر حسني مقطع من الأغنية التي نشرتها بسمة بوسيل عبر حسابها على نفس التطبيق، وكتب: "ماشي يا بسووم، نازلة في نفس اليوم معايا، إحنا هنقطع على بعض كده. بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان والله والله من قلبي".

وشاركت بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها مقطع من أغنية بعنوان "لأ ثواني"، وكتبت: "صباح الجمال، صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير، أغنية كلاسيكية راقية جدًا تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى، لأ ثواني هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي إحنا فيه ده، استنوني".

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل، طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كان أخرها أغنية بعنوان "قادرين يا حب".

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وشاركته الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضمن احتفالات العام الجديد.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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