بدرية طلبة تدافع عن مي فاروق: "ده فيه بنات في سنها لسه متجوزوش"

كتب- مروان الطيب:

دافعت الفنانة بدرية طلبة، عن الفنانة مي فاروق بعد تعرضها للعديد من الانتقادات من قبل رواد "السوشيال ميديا"، بسبب احتفالها بـ زيجتها الثانية وارتدائها فستان زفاف.

وقامت بدرية طلبة بالرد على المنتقدين عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وقالت: "هي مي فاروق غلطت في إيه؟، عندها 41 سنة وتقولوا لها احترمي سنك؟، ده فيه بنات في سنها ولسه متجوزوش أصلا، وبعدين لو على احترمي سنك يبقى تحترمي انتي سنك ياللي كتبتي التعليق ده، عملت فرح؟، ما تعمل يمكن مفرحتش قبل كده وربنا بيعوضها، بتستكتروا الفرح عليها ليه؟، عيالها كبار، كويس يعني فاهمين وواعين وراضيين ولا انتوا شوفتوهم لابسين مقطع وبيعيطوا على جنب، دول كانوا فرحانين وبيشاركوها فرحتها وإلا انتي ياللي كتبتي التعليق ده الحنية بتخر منك وأحن على العيال من أمهم؟؟".

وتابعت: "مش عاجبك أنها لابسة فستان وطرحة؟، ما تلبس اللي نفسها فيه وهي واخداهم من دولاب أمك؟، اتقوا الله في نفسكم لا فرح عاتقنا ولا في حزن راحمنا، ناس مريضة وفاضية متعرفوش ربنا يا تحسدوا وتحقدوا يا تطلعوا الغل اللي جواكم في التعليقات، ربنا ينتقم منكم".

وقامت الفنانة مي فاروق بالرد على الانتقادات التي طالتها عقب حفل زفافها، وحلت ضيفة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، وقالت: "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت بس والحمد لله كان يوم حلو وكل الناس اللي كانت موجودة كانت جاية بحب وفرحة، كل الفنانين والناس وولادي كانوا فرحانين وكان يوم جميل لكن معرفش بعد كده إيه اللي حصل مش فاهمة".

وفي تعليقها على ما صدر من بعض رواد مواقع التواصل، قالت المطربة: "الحاجة اللذيذة اللي بتفرج عليها أن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا أكيد قلبها موجوع، وبعدين أنا الناس محدش يعرف عن حياتي الشخصية حاجة ومحبش أنهم يعرفوا، كل اللي حبيت أنهم يعرفوه إني اتجوزت لكن التفاصيل لأ، بس أنا أولادي نمرة واحد في حياتي وكل حاجة بتيجي بعدهم لو أولادي مش مبسوطين ومباركين وراضيين وهما اللي عايزين دا أنا مش هعمله، أنا مليش دعوة بالناس أنا ليا دعوة بالأشخاص اللي ربنا مديهوملي أمانة وبحاول طول الوقت أكون ست قد مسئوليتهم وأم كويسة ويفتخروا بيها".

المطربة مي فاروق، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "باركوا لي"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين، وقامت بغنائها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم.

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مي فاروق ترد على انتقادات زواجها: "أولادي نمرة واحد وماليش دعوة الناس بتقول إيه"



