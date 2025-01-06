"جريئة".. سارة سلامة تنشر صورًا من مسلسل "نقطة سودة".. والجمهور: "وحش الجيل"

درة تنشر أول جلسة تصوير لها في 2025 .. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا من مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة".

ونشرت سارة، صورًا لـها في العمل الفني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فيروز.. نقطة سودة"، وظهرت بإطلالة رياضية جريئة.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وحش الجيل"، "سكر زيادة"، "أحلى واحدة في التمثيل"، "زي القمر بطل".

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وشاركت سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



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