بالصور| تأثر وبكاء ألفت عمر في عزاء والدها

كتب- مروان الطيب:

تصوير- أحمد مسعد:

لم تتمالك الفنانة ألفت عمر نفسها من البكاء تأثرًا برحيل والدها، وذلك في سرادق العزاء الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مسجد عمر مكرم.

وظهرت ألفت عمر في العزاء وهي تستقبل الوافدين على عزاء والدها، وسط تأثرها حزنًا على فراقه.

وأعلنت الفنانة ألفت عمر، وفاة والدها يوم السبت 4 يناير، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

يذكر أن ألفت عمر من مواليد 15 أكتوبر 1973 وتخرجت من كلية الحقوق، لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى التمثيل، وشاركت بمسلسل "قضية رأي عام"، وظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق".



وكان أخر أعمالها الفنية فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ومحمد أسامة وإخراج أحمد عبدالوهاب.

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