"فعلا مبيتنسيش".. تامر حسني يطرح ديو غنائي مع رامي صبري

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب تامر حسني، منذ قليل، أحدث فيديو كليب غنائي يجمعه بالمطرب رامي صبري، بعنوان "فعلا مبيتنسيش".

ونشر تامر حسني مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كليب فعلًا مبيتنسيش تامر حسني و رامي صبري الآن على يوتيوب وجميع منصات الأستماع".

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فيديو كليب "فعلا مبيتنسيش"، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وشاركته الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضمن احتفالات العام الجديد.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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