السبت.. أركان فؤاد يحيي احتفال جمعية "محبي فريد الأطرش" بقصر الأمير بشتاك

كتبت- منال الجيوشي

تنظم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، حفلها الرابع للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى وفاة الموسيقار فريد الأطرش، وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت ١١ يناير الجاري بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز.

ويحيي الحفل الفنان الكبير أركان فؤاد، كما يشارك كوكبة من الفنانين فى الحفل منهم: مطربة الأوبرا أسرار الجمال والمطرب وليد رشدي والمطرب أسامة حسن والمطربة نغم المصري والمطرب حسام فتحي والمطرب عصام الأمير

بمصاحبة فرقة الفن الأصيل بقيادة المايسترو مدحت حميدة، ويقدم عازف الجيتار أحمد السيد إبرهيم فقرة موسيقية لروائع فريد الأطرش.

ويتغنى النجوم بباقة من أشهر أغاني وألحان ملك العود فريد الأطرش منها: "سنة وسنتين، ارحمني وطمني، منحرمش العمر منك، الحياة حلوة، هلت ليالي، بقى عايز تنساني، حكاية غرامي، يارتني طير، يا حلاوتك يا جمالك، روحي وروحك حبيايب، مش كفاية ياحبيبي".

يشار إلى أن الجمعية أقامت أولى حفلاتها لإحياء ذكرى وفاة ملك العود، يوم ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بنادي المعلمين بالجزيرة، والحفل الثاني يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بمركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أما الحفل الثالث فقد أقيم يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بمقر الجمعية بمنطقة فيصل .