بهذه الكلمات.. جورج وسوف يحيي ذكرى وفاة نجله وديع

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب جورج وسوف، ذكرى وفاة نجله وديع الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 2023.

ونشر جورج، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آخ يا وديع..أصعب ذكرى لا تُنسى 6-1-2023 ".

وكان الإعلامي اللبناني نيشان، أعلن خبر وفاة وديع نجل جورج وسوف، عقب نقلة لغرفة العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن، آخر أعمال جورج وسوف أغنية "رقصة أسباني" وطرحها على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج جاد شويري.

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