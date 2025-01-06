حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبي

كتبت- منال الجيوشي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أول حفلاته الغنائية في الإمارات مع بداية العام الجديد 2025، في القرية العالمية بدبي.

وسجل الحفل حضوراً كبيرا تخطى عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين توافدوا أمام المسرح الرئيسي في القرية، وسط تفاعل كبير لم يتوقف طوال الحفل

وصعد حسين الجسمي خشبة المسرح، وقال: "مساء الخير على أحلى جمهور في العالم.. مرحباً بيكم في القرية العالمية في دبي الغالية.. وجودكم دائماً أعتز وأفتخر فيه"

وفي ختام الحفل، وجه الجسمي الشكر للقرية العالمية على الدعوة، وأثنى على تنظيم شركة روتانا، ليختتم شكره إلى الجمهور الكريم الذي حضر خصيصاً للحفل كأفراد وعائلات.