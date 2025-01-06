رغم تواجده في محبسه.. رسالة جديدة من حمو بيكا

كتبت- نوران أسامة:

نشر حساب حمو بيكا على إنستجرام، صورة له حملت رسالة رغم تواجده في محبسه.

وجاء في الرسالة: "عايز أقولك حاجة يمكن تطمنك.. ربنا مش ناسي وقفتك مع الناس وأنت أصلا محتاج اللي يسندك.. ولا ناسي ضحكتك في وشوش الناس وأنت حزين ومطفي".

وتابع: "ولا ناسي صبرك على ظروفك وكل مشاكلك وكل اللي بيحصلك مع إن الشيلة تقيلة عليك أوي".

وأضاف: "ربنا مش ناسي سعيك ورا حلمك ولا معافرتك وعارف أمنياتك وأحلامك وهيعوضك عوض كبير أوي من عنده .. اتطمن".

وأحالت نيابة قصر النيل، أمس الأحد، مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بإخلاء سبيل حمو بيكا على ذمة التحقيقات في القضية مع ترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا أخرى.

وجاءت الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، حيث تبين هروبه من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة حيازة أسلحة بيضاء للمطرب، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية السابقة، لتقرر النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

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