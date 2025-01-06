أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان بعد إعلان زواجه من هدى الناظر.. والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان مصطفى شعبان، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له بعد إعلان زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر.

ونشر شعبان، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتوا طيبين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العريس، كل سنة وأنت طيب يا عمنا، كل عام وحضرتك بخير".

وكان مصطفى شعبان، أعلن في سهرة خاصة على شاشة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، عن زواجه، قائلا: "عندما فكرت في الزواج كان الوالد مريض وكنت قد قررت الزواج وتم التأجيل لهذا السبب وفور شفاءه قال لي اكتب الكتاب، وبالفعل، كتبت الكتاب وكان في محيط الأسرة والأصدقاء".

ووجه مصطفى شعبان رسالة إلى زوجته هدى الناظر بمناسبة العام الجديد متمنيا أن تكون سنة سعيدة تجمعهما، وأكد أن الحياة أجمل بعد الزواج.

وعن زوجته هدى الناظر، قال مصطفى شعبان: "هدى خريجة جامعة أمريكية، ونصفها صعيدي وإنجليزي، بعد الزواج اكتشفنا أننا نشترك في العديد من الصفات، منها حب الخيل والجلوس في المنزل، وأساس الزواج والارتباط هو الحب والتقارب الفكري".

وأكد، أنه تعرف على زوجته عام ٢٠٠٩، ويجمعهما حلم وأهداف مشتركة، وبينهما قواسم مشتركة، منها القراءة والفكر وحوار ذكي واهتمامات مشتركة منها نفس نوع الأفلام في السينما

وتابع: من الممكن أن نختلف في أمور أخرى ولكننا نستمع إلى بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا، ولكل واحد منا دور وبيننا تفاهم في كل الأمور، وأنا أساعد زوجتي وأقف لأشاهدها وهي تعد الطعام.. وأنا اعترفت بحبي الأول، وإحنا الاتنين دوغري وقلت لها إني معجب بيها على مراحل، وأخدنا وقت والحمد لله مفيش خلافات وما عنديش مشكلة لو حصلت إن أبدأ بالصلح

وأضاف شعبان: "فور زواجي هناك الكثير قاموا بتهنئتي ومباركة الزواج، وبيني وبين زوجتي احترام وثقة وتفاهم، وسافرنا إلى العديد من الأماكن خارج مصر".

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