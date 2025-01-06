بعد اعتذار المؤلف.. مخرج "الغاوي" ينشر صورة من كواليس التصوير

كتب- هاني صابر:

شارك المخرج ماندو العدل، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر ماندو، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم مسلسل الغاوي، أحمد مكي ونجوم كبار مشرفينا، إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمود زهران - طارق الكاشف، ومدير تصوير أحمد يوسف ، رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله.. يا كريم يا رب".

يأتي ذلك بعد اعتذار مؤلف "الغاوي" هاني سرحان عن استكماله، واستبداله بالمؤلفان محمود زهران وطارق الكاشف.

مسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد،وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج ماندو العدل.

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