درة تنشر أول جلسة تصوير لها في 2025 .. والجمهور يغازلها (صور)

"ربنا يبعد عنا أي أذى"..مي فاروق ترد على رسالة ريهام حجاج

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة درة ، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في 2025.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن دائمًا نسخة من الدرجة الأولى لنفسك بدلا من أن تكون نسخة من الدرجة الثانية لشخص آخر (جودي جارلاند)".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله، تحفة، جميله جدا وممتعة أوي، الله عليكى ربي يحفظك، برنسيسة، الأخضر على الأسد بيمنع الحسد".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

اقرأ أيضا:

"ربنا يبعد عنا أي أذى"..مي فاروق ترد على رسالة ريهام حجاج

هنا الزاهد تنشر إطلالة جريئة احتفالا بعيد ميلادها الـ 31..ورانيا يوسف تعلق